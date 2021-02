KPN gaat kinderprogramma’s Studio 100 uitzenden via Beleef KPN

Vanaf zaterdag 6 februari gaat KPN kinderprogramma’s van Studio 100 uitzenden via haar eigen tv-kanaal Beleef KPN. Elke zaterdag en woensdag zullen er uitzendingen zijn van Studio 100 via Beleef KPN op kanaal 41.

Het beste van Studio 100

Studio 100 is één van de grootste studio’s als het gaat om familie entertainment. Meerdere jeugdhelden komen allemaal uit de koker van het Vlaamse bedrijf, opgericht door onder andere Gert Verhulst. Studio 100 heeft onder andere de kinderprogramma’s Samson & Gert, Kabouter Plop, Wizzy en Woppy, Piet Piraat, K3 en Mega Mindy gemaakt. Vanaf zaterdag kan er vanaf 9.00 uur door abonnees met KPN Interactieve Televisie worden afgestemd op kanaal 41. Op woensdag beginnen de uitzendingen om 16.00 uur. De uitzendingen duren ongeveer 1,5 uur.

Krokusvakantie

Tijdens de krokusvakantie kunnen kinderen ook op de overige dagen gratis naar een film kijken op dezelfde tijdstippen (doordeweeks om 16:00 uur, in het weekend om 09:00 uur) Er kan dan worden gekeken naar onder andere ‘Het Geheim van Mega Mindy’, ‘Mega Mindy en de Dolfijnendiefstal’ en ‘Kabouter Plop en de Kabouterbaby’ ‘Piet Piraat en de Betoverde Kroon’ en ‘Amika: De Gevaarlijke Stunt’.

KPN Beleef is voor iedereen met Interactieve Televisie van KPN te zien via kanaal 41. Meer informatie via de website van KPN.