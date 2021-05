KPN geeft ontvanger Interactieve Televisie een oranje tintje

Vooruitlopend op de sportzomer geeft KPN haar klanten de mogelijkheid om het menu van de Interactieve -televisieontvanger in de kleur oranje te versieren. Daarnaast zijn de sportwedstrijden eenvoudiger terug te vinden via de digitale ontvanger van KPN.

Sportzomer

Met een volle sportzomer in het vooruitzicht met onder andere het EK voetbal en de Olympische Spelen heeft KPN het tv-menu van haar dienst Interactieve Televisie aangepast. Zo vind je vanaf nu alle sportwedstrijden en programma’s eenvoudig via het sport-menu. “Daar vind je een uitgebreid overzicht van alle sportprogramma’s en wedstrijden die je zowel live als on demand kunt bekijken. Je vindt het sport-menu eenvoudig via je Menu-knop en dan onder Sport“, aldus KPN.

Oranje

Daarnaast is het vanaf nu mogelijk om de menu’s van de Interactieve televisieontvanger een oranje tintje te geven. Ga naar Instellingen, TV Menu, Kleuren, en selecteer ‘Oranje’.

Meer informatie op de website van KPN.

