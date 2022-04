KPN introduceert een combinatiepakket van streamingdienst Disney+ en de sportzenders van ESPN.

“Wens in vervulling”

Met het toevoegen van Disney+ aan het entertainmentpakket gaat voor veel KPN-klanten een wens in vervulling. “Eindeloos entertainment voor iedereen, dat is Disney+ bij KPN”, aldus Jochem de Jong, VP Partnerships, TV & Entertainment KPN in een persbericht. “Van Disney, Pixar en Marvel tot Star Wars, National Geographic en Star. Nieuwe releases, Disney+ Originals, klassiekers en nog veel meer. Er is altijd iets leuks te streamen en dankzij slim combineren kan dat bij KPN ook heel voordelig.”

Entertainmentkorting

Klanten kunnen voor zowel de sportzenders van ESPN en Disney+ hun entertainmentkorting (voor klanten die Internet en Mobiel combineren) inzetten op dit nieuwe entertainmentaanbod, waardoor er een nog groter voordeel ontstaat.

Combinatie

Het Disney+ abonnement en de combinatie van Disney+ en ESPN Compleet kunnen klanten vanaf 21 april 2022 online afsluiten, via de klantenservice, in de winkels of via de MijnKPN app. Disney+ kost voor KPN-klanten maandelijks 8,99 euro of 19,99 euro samen met ESPN. In combinatie met de entertainmentkorting is dat maandelijks 5 euro goedkoper.

Meer over de samenwerking op kpn.com/disneyplus