KPN introduceert My Nick Jr. app via Interactieve Televisie

Sinds vandaag is de My Nick Jr. app beschikbaar via Interactieve Televisie van KPN. De app is te via kanaal 50.

Veilig en leuk

De app is gratis beschikbaar voor klanten van Interactieve Televisie van KPN die geabonneerd zijn op het Pluspakket of Kids Pakket. “Deze app is een veilige, en leuke tv-app voor kinderen. Hij geeft jou controle over wat jouw kind te zien krijgt en hoe lang.“, aldus KPN. De app is te vinden door te kiezen voor kanaal 50 via de ontvanger van Interactieve Televisie.

Profiel

Via de app is het mogelijk om een persoonlijk profiel aan te maken voor kinderen. “Selecteer per profiel minimaal 3 thema’s, bijvoorbeeld Rekenen, Creativiteit of Nieuwsgierigheid. Selecteer vervolgens minimaal 3 favoriete programma’s, zoals Dora, Shimmer en Shine of Paw Patrol.”, aldus KPN. Je kan de app ook instellen op basis van leeftijd of geslacht. “Aan de hand van de opgegeven voorkeuren en ingestelde kijktijd, past de app de programma’s aan die jouw kind in een veilige omgeving kan kijken. Het openen en afsluiten van de app is alleen mogelijk door middel van het oplossen van een rekensom, dus je kinderen kunnen niet zomaar de app afsluiten.“, aldus de aanbieder.

