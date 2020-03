KPN komt met nieuw aanvullend tv-pakket: Gay TV

KPN heeft per vandaag een nieuw aanvullend zenderpakket gelanceerd: Gay TV. Het pakket kan als aanvullend abonnement worden afgenomen op de dienst Interactieve Televisie.

Pakket

Het zenderpakket bevat 2 zenders: X-MO en Men TV. X-MO: X-MO is dé erotische tv-zender voor de gay man. “Met X-MO geniet je van de beste Europese en Amerikaanse erotische gay-film, uitgebracht door gerenommeerde labels. X-MO voegt maandelijks nieuwe titels toe aan zijn programmering, uit verschillende genres en van verschillende labels.”, aldus KPN. De zender X-MO is alleen beschikbaar is SD-kwaliteit.

Men TV is de nieuwste erotische zender met verschillende genres, thema’s en internationale content met professionele pornosterren over de hele wereld. De zender is beschikbaar in HD en SD-kwaliteit.

Maandelijks opzegbaar

Het pakket van twee zenders kost 9,99 euro per maand en is maandelijks opzegbaar. De zenders zijn voorlopig niet te zien via de app van Interactieve Televisie maar wel via de website tv.kpn.com.

Meer informatie via de website van KPN.