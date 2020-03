KPN komt met nieuw gebruikersmenu voor Interactieve Televisie

Vanaf 17 maart introduceert KPN een nieuw gebruikersmenu voor haar dienst Interactieve Televisie. De gehele menustructuur van de dienst wordt opgefrist aldus de provider.

Uiterlijk

Wat volgens KPN direct opvalt is dat het menu een flinke opfrisbeurt heeft gekregen. “Op het eerste scherm dat je ziet, vind je in één oogopslag de belangrijkste mogelijkheden, zoals zoeken, terugkijken of het starten van een film. “, aldus de aanbieder.

Zoeken

Daarnaast zijn de zoekfuncties in het menu verbeterd. De zoekresultaten zijn verdeeld over verschillende tabbladen. Als je zoekt op een programma krijg je resultaten te zien voor de Gids, Terugkijken, Films en Series.

Overzicht

Daarnaast zijn de menu’s overzichtelijker geworden. Zo is er een apart menu gekomen voor de televisiegids en het terugkijken van programma’s. Daarnaast zijn opgenomen programma’s eenvoudiger terug te vinden. Tevens heeft de provider de overzichten voor films, series en sportwedstrijden eenvoudiger gemaakt.

Uitrol

De uitrol van het vernieuwde menu vindt plaats vanaf 17 maart aanstaande. De ontvanger voor Interactieve Televisie heeft hiervoor nieuwe software nodig. De ontvangers van het type 5202 zijn als eerste aan de beurt. Daarnaast volgen de types 2952 en 2260.

“Al met al gaan deze wijzigingen wel even duren. We zullen zeker tot de zomer bezig zijn met het wijzigen van de software. Via de nieuwsbrief wordt je vanzelf geïnformeerd over wanneer jouw tv-ontvanger aan de beurt is.“,aldus de aanbieder.

Op de website van KPN is meer informatie terug te vinden over de nieuwe menustructuur.

Afbeelding

Screenshot nieuwe menu KPN Interactieve Televisie (bron website KPN)