KPN lanceert vandaag een nieuwe manier van televisiekijken in Nederland. Voor de nieuwe dienst maakt KPN gebruik van een nieuwe mediabox: KPN TV+ Box

Nieuwe manier van tv-kijken

“Met KPN TV+ komen het allerbeste van live tv en de beste streamingapps voor het eerst samen op één scherm. Hierdoor wordt het voor tv-kijkers makkelijk om naadloos te zappen van je favoriete tv-zender naar Netflix, Disney+ of Videoland en weer terug. En het is mogelijk om te zoeken naar die ene film of serie in het tv- of streamingaanbod en je zo met één druk op de knop te voorzien van het beste entertainment.“, aldus de aanbieder in een persbericht.

4K

KPN introduceert met haar nieuwe dienst ook een nieuwe ontvanger. De ontvanger met de naam KPN TV+ Box werkt met Android TV. Hierdoor krijgt de gebruiker toegang tot vele apps in de Google Playstore. Daarnaast biedt de ontvanger ook 4K-kwaliteit. “Met de KPN TV+ Box heb je superscherp en levensecht beeld door de 4K Ultra HD en HDR-ondersteuning met Dolby Vision, HDR10, HDR10+ en HLG.”, aldus KPN.

KPN TV+ met tv-zenders of alleen streamen

KPN TV+ is vanaf vandaag beschikbaar voor nieuwe internetklanten van KPN. Voor de meest uitgebreide entertainment ervaring kies je voor het KPN TV+ abonnement met tv-zenders. Daarbij krijg je live tv-zenders en al je streaming apps op één plek. Dit abonnement kost 12,50 euro per maand. Voor de streamers die geen live tv-zenders willen kijken, is er KPN TV+ alleen streamen voor 3,50 euro per maand.

Bestaande klanten krijgen binnenkort ook de mogelijkheid om de overstap te maken naar het nieuwste tv-product. Meer informatie via deze pagina: kpn.com/tvplus