KPN verbetert filmaanbod op KPN TV met Pathé Thuis

Ruim twee miljoen huishoudens kunnen binnenkort via KPN TV films on-demand huren uit het filmaanbod van Pathé Thuis. Daardoor wordt het aanbod van films bij KPN nog groter en actueler. Vanaf 1 juli 2021 is Pathé Thuis partner voor de levering van alle on-demand huurfilms voor de KPN-platformen.

Meer dan 3700 films

Door deze nieuwe samenwerking kunnen klanten van het telecombedrijf straks kiezen uit meer dan 3700 films. “We willen dat onze klanten op de eerste rij zitten als het gaat om de beste en nieuwste films, vers uit de bioscoop. Daarom zijn we blij dat we hen via KPN TV toegang kunnen geven tot het brede en diverse filmaanbod van Pathé Thuis”, aldus Jochem de Jong, director Partnerships bij KPN. Het filmaanbod van Pathé Thuis wordt vanaf 1 juli beschikbaar voor alle consumenten via het bestaande menu van KPN TV.

Pathé Thuis is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de marktleider in Nederland in online verhuur van films. Het huidige aanbod wordt wekelijks uitgebreid. De dienst telt inmiddels 1 miljoen betalende huishoudens en verhuurde in 2021 meer dan 7 miljoen films met gemiddeld 2,2 kijkers per film.

