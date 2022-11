Per vandaag is de app van de NPO ook te gebruiken via KPN Interactieve Televisie. De app is via KPN TV terug te vinden in het menu bij ‘Apps op TV’.

App

“Met de NPO app bekijk je – wanneer het jou uitkomt – eenvoudig alle films, series, jeugdprogramma’s en documentaires van de publieke omroep. De meeste programma’s kijk je onbeperkt en gratis terug.”, aldus de aanbieder op haar website.

Gebruik

Om de app te openen, ga je via het menu naar ‘Apps op TV’ en selecteer je de NPO app. Je kan met je afstandsbediening eenvoudig door het aanbod bladeren en programma’s, series en documentaires bekijken.

NPO Plus

Wil je zonder reclame complete seizoenen van series, programma’s en documentaires terug of vooruitkijken? Dan kan je ook een NPO Plus account overwegen. Dit kost 2,95 per maand. Een account kan je hier aanmaken.

Meer informatie via de website van KPN.