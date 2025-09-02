KPN heeft per vandaag wijzigingen doorgevoerd bij het digitale televisie-product Digitenne. Deze wijzigingen zijn mogelijk omdat er meer bandbreedte beschikbaar is bij de dienst.

Eigen kanaal

Op dit moment delen vier zenders samen kanaal 25 bij Digitenne van KPN. Het gaat om de zenders ESPN 2, AT5, Cartoon Network en ONS. Vanaf 2 september verandert dit. Per vandaag zijn Cartoon Network en ONS te vinden op een eigen kanaal. Cartoon Network verhuist naar kanaal 35. ONS gaat naar kanaal 36.

Zender Kanaal ESPN 2/AT5 Kanaal 25 Cartoon Network Kanaal 35 ONS Kanaal 36

Handmatig zoeken

De nieuwe kanalen bij Digitenne vind je door handmatig te zoeken. “Ga met je afstandsbediening naar het menu van de Digitenne ontvanger. Kies voor Zender zoeken en dan voor Uitgebreid zoeken“, aldus KPN op haar website.

