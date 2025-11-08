Aanbieder KPN voert per 1 januari wijzigingen door in het radio- en televisieaanbod. Zo verdwijnen een aantal muziekzenders per 1 januari.

Muziekzenders stoppen

Nick Music (kanaal 54), MTV 00’s (kanaal 116) en MTV 80’s (kanaal 110) stoppen per 1 januari met hun uitzendingen. KPN zal daarom, net als alle andere aanbieders in Nederland, de doorgifte van deze zenders vanaf 2026 stoppen. De zender Stingray Classica verdwijnt ook uit het aanbod. Vanaf 1 januari is de nieuwe zender Xite Klassiek te zien via kanaal 115.

100%NL TV

De zender 100%NLTV verdwijnt. Vanaf 1 januari is in plaats daarvan de nieuwe zender Top40 TV te kijken en luisteren op kanaal 114. “De radiozender van 100%NL blijft gewoon beschikbaar op kanaal 823“, aldus KPN.

SRAY wordt XITE

Ook de non-stop muziekkanalen van SRAY (Stingray) worden per 1 januari vervangen. KPN gaat de non-stop themaradiozenders van XITE doorgeven. “Hoewel de thema’s van de zenders blijven, zoals Nederpop of Oldies, heten de nieuwe zenders van XITE vaak net iets anders dan je gewend bent“, aldus KPN. De zenders zijn te vinden op kanaal 900 t/m 950.

Alle wijzingen zijn te vinden op deze pagina.