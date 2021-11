Niet alleen klanten van KPN kunnen vanavond meegenieten van het liveconcert van BLØF in de Rotterdamse Ahoy. De band stelt een gratis livestream beschikbaar voor alle Nederlanders.

Festival

Oorspronkelijk was het bedoeling om vandaag, zaterdag 13 november, een festival met diverse bands te organiseren in de Rotterdamse Ahoy onder de titel HIER Festival. Het festival is door de aangekondigde coronamaatregelen afgelast. BLØF treedt nu vanavond live op in een leeg Ahoy. Dit concert zal gestreamd worden via o.a. Youtube.

KPN

Het eendaagse HIER Festival zou al gratis uitgezonden worden voor klanten van KPN, maar nu kan heel Nederland dus het concert bekijken. Het concert begint om 19.00 uur. Om 21.30 uur wordt het concert nog eens herhaald. Het concert is voor klanten van KPN te zien via kanaal 41 (Interactieve Televisie). Via Internet wordt het concert uitgezonden via o.a.Youtube en Facebook.

NPO Radio 2

Muziekcafé maakt een speciale live-uitzending vanuit hun festivalstudio in Rotterdam Ahoy met live-optredens vanaf 16:00 uur, luister mee via NPO Radio 2.

Sociale media: