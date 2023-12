Radiozender C-Dance is sinds 1 december in de regio Den Haag te beluisteren via DAB+. De radiozender is nu ook te beluisteren via Internet in de gehele wereld.

DAB+

Sinds 1 december is C-Dance te beluisteren in de regio Den Haag via DAB+-kanaal 5C. De radiozender heeft op dit netwerk de plek overgenomen van radiozender Hollands Palet. Hollands Palet heeft haar uitzendingen per 1 december beëindigd.

Start

C-Dance start eerst met testuitzendingen om vanaf 1 januari 2024 echt van start te gaan. “We kunnen niet wachten op het nieuwe jaar. Dan krijgt Den Haag er een radiozender bij om trots op te zijn. De komende maand werken we aan een website en nieuwe vormgeving. Daarnaast komt er een dagelijkse programmering met korte talks. Het draait bij ons echt om de muziek”, aldus een woordvoerder van de zender.

De website is nog niet operationeel maar er is inmiddels wel een livestream te horen van de radiozender via deze website. De livestream vind je hier.