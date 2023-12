Per vandaag, vrijdag 1 december, is een oude bekende radiozender terug in de Haagse ether: C-Dance. Het radiostation dat 24 uur per dag dancemuziek draait zendt vanaf nu uit via DAB+ kanaal 5C.

Geschiedenis

In 2017 was C-Dance voor de eerste keer te horen in de Haagse ether tijdens een DAB+ experiment. De reacties op de uitzendingen waren destijds indrukwekkend te noemen, aldus de radiozender in een persbericht. Daarom hebben de originele bedenkers van het merk C-Dance uit 1996 met het vrijkomen van een DAB+ kanaal besloten om de Haagse regio nog een keer blij te maken met het unieke danceformat van retroclassics en hits van nu.

Start in januari 2024

C-Dance start eerst met testuitzendingen om vanaf 1 januari 2024 echt van start te gaan. “We kunnen niet wachten op het nieuwe jaar. Dan krijgt Den Haag er een radiozender bij om trots op te zijn. De komende maand werken we aan een website en nieuwe vormgeving. Daarnaast komt er een dagelijkse programmering met korte talks. Het draait bij ons echt om de muziek”, aldus een woordvoerder van de zender.

De radiozender neemt op lokale DAB+-netwerk in de regio Den Haag de plek in van Hollands Palet. Deze radiozender heeft haar uitzendingen per 1 december gestaakt.