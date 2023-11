Per 1 december staakt radiozender Hollands Palet haar uitzendingen. De radiozender zendt uit via DAB+ in de regio Den Haag en wereldwijd via Internet. Ook verzorgt de radiozender de uitzendingen op Den Haag Totaal, een radiokanaal van de Haagse publieke lokale omroep Stichting Stadsomroep Den Haag.

Sinds 2016

Hollands Palet zendt als radiozender uit sinds 2016. Daarvoor was het de naam Hollands Palet al verbonden aan een radioprogramma van DJ’s Wim Zonderland, Kees Rooke en Ger Kruger. Dit programma was voor het eerst in 2005 te horen via de toenmalige middengolfzender Haagstad Radio. Een radiozender die uitzond voor de Hindoestaanse gemeenschap in de regio Den Haag. Later is het programma ook te horen geweest op de Hindoestaanse radiozender VAHON.

DAB+

Hollands Palet is sinds 2017 ook te horen via DAB+ in de regio Den Haag. De radiozender deed in eerste instantie mee met de pilot voor digitale radio via de ether voor lokale radiozender. Na een korte onderbreking zendt de radiozender sinds mei 2020 uit met een officiële vergunning in de regio Den Haag via DAB+ (kanaal 5C).

Einde uitzendingen

Per 1 december aanstaande komt er een einde aan de uitzendingen van Hollands Palet. “De kosten voor het uitzenden van het radioprogramma worden te hoog en daardoor is besloten de uitzendingen te stoppen”, aldus initiatiefnemer van de radiozender Wim Zonderland. “De vergunning voor het DAB+-kanaal in de regio Den Haag is per 1 december overgedragen aan Xangooney BV die het programma C Dance gaat uitzenden“, aldus Zonderland. Het is nog niet duidelijk wat er met de vrijgekomen zendtijd op het lokale radiokanaal Den Haag Totaal gaat gebeuren.

Meer informatie via deze website.