Radiozender Hollands Palet terug op DAB+ in Den Haag

Radiozender Hollands Palet is weer te ontvangen in de digitale ether (DAB+). In de regio Den Haag is radiozender te beluisteren op kanaal 5C.

Uitbreiding

De commerciële radiozender zond tot op heden uit via Internet en als raamprogramma op de Haagse kabel. De radiozender maakt sinds vandaag ook gebruik van lokale capaciteit in de digitale ether in de regio Den Haag. Hollands Palet zond in 2017 alreeds uit via digitale radio via de ether maar moest haar uitzendingen daar opschorten omdat de experimentele vergunning, waar Hollands Palet gebruik van maakte, niet kon worden verlengd.

“Uitzendingen hervat”

“Nu zijn de uitzendingen hervat en dan kan Hollands Palet worden ontvangen in geheel Den Haag, Rijswijk en diverse omliggende gemeenten.”, aldus Wim Zonneveld van de radiozender. De radiozender maakt gebruik van capaciteit op één van de 22 lokale DAB+-netwerken die Agentschap Telecom verdeeld. De vergunningen zijn geldig tot 1 september 2022.

Meer dan non-stop muziek

Via Hollands Palet wordt 24 uur per dag uitgezonden met ieder uur nieuws. “Niet alleen non-stop muziek maar ook gepresenteerde programma’s zoals, tijdens werkdagen tussen 11 en 13 uur, het populaire live programma voor truckers door Bob van Beeten. Ook veel afwisselende programma’s zoals Alle 13 Goed, Hollands op z’n Best en vele andere programma’s!”, aldus de radiozender in een persbericht.

Meer informatie via http://www.hollandspalet.nl. Luisteren via Internet kan hier.

Sociale media: