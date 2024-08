Abonnees van KPN kunnen komend weekeinde de festivals UNTOLD en Loveland live volgen via televisiekanaal Beleef KPN. Deze zender is te vinden via kanaal 41.

UNTOLD

UNTOLD is het grootste muziekfestival van Roemenië en vindt plaats in dé studentenstad van het land: Cluj-Napoca. Vrijwel ieder elektronisch genre heeft op dit festival een eigen stage. Dit jaar vind het festival plaats van 8 t/m 11 augustus en zijn Louis Tomlinson, Steve Aoki, Jax Jones, Burna Boy, Zerb, Tujamo, Nicky Romero en Lenny Kravitz slechts een paar grote namen uit de enorme line-up van UNTOLD. Op 8 en 9 augustus kijk je vanaf 19.00 uur op Beleef KPN live naar UNTOLD, tot in de late uurtjes.

Loveland

Op 10 en 11 augustus vindt in het Sloterpark in Amsterdam weer Loveland plaats. Dit house- en technofestival is met meer dan 25 jaar ervaring de toonaangevende evenementenorganisatie voor dance- en lifestyle-evenementen in Nederland. Ook de line-up van Loveland is elk jaar weer erg indrukwekkend, met dit jaar misschien wel 1 van de grootste dj’s van dit moment: DJ Daddy Trance. Ook namen als Bart Skils, Christ Stussy, Colyn, Denis Sulta, Eric Prydz en Hernan Cattaneo staan op het programma. Op 10 en 11 augustus kijk je van 14.00 tot 23.00 uur naar een liveregistratie van Loveland op Beleef KPN, kanaal 41.