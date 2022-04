In april zijn weer een aantal digitale televisiezenders beschikbaar in het digitale basispakket die normaal onderdeel uitmaken van een aanvullend pakket.

Zender van de Maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

LUXE.TV

Bij aanbieder Kabelnoord is LUXE.TV de zender van de maand in april. “Van Rolls-Royce tot Ferrari. Van Cartier-armbanden tot Piaget-kettingen en Patek Philippe-horloges. Van de allergrootste en duurste jachten, tot de meest onbetaalbare champagnes. LUXE.TV neemt je mee naar de mooiste paleizen en dromerige luxe villa’s in de mooiste plaatsen in de wereld“, aldus de aanbieder. De zender is te zien via kanaal 13.

ONS

Bij T-Mobile Thuis is de televisiezender ONS de zender van de maand in april. “Het is dé tv-zender voor mensen die nostalgie een warm hart toedragen. ONS biedt een breed aanbod aan goede series, Nederlandse en buitenlandse speelfilms, geschiedenis, muziek en entertainment“, aldus T-Mobile. De zender is in april te zien via kanaal 18. Normaal maakt de zender onderdeel uit van het aanvullende Infotainment pakket.

Nick Jr.

Bij aanbieders Caiway en Delta is de kinderzender Nick Jr. de zender van de maand. “Eindeloos kijkplezier gegarandeerd voor kleintjes tussen 2 en 6 jaar“, aldus de aanbieders. De zender is te zien via Caiway op kanaal 21 en via Delta op kanaal 25. Normaal maakt de zender uit van een aanvullend tv-pakket.