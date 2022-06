In de maand juni is de muziekzender MTV 80’s de zender van de maand bij KPN TV. De zender is voor iedereen met Interactieve televisie te zien via kanaal 42.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

De hele maand juni kun je kijken naar MTV 80’s als zender van de maand bij KPN. “Deze zender stond vroeger bekend als VH1 Classics en gaat nu door het leven als MTV 80s. De muziekzender verrast alle fans die houden van de muziek uit de jaren 80. Met non-stop de beste muzikale klassiekers en vele bekende filmsoundtracks.“, aldus KPN.

Kanaal 42

De muziekzender is de hele maand juni gratis te zien in het basispakket op kanaal 42. Normaal maakt de zender onderdeel van het aanvullende Pluspakket. Meer informatie over het Pluspakket vind je hier.