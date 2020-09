Museum Rockart gaat niet verhuizen naar Hoorn

Museum Rockart zal ook niet gaan verhuizen naar het Noord-Hollandse Hoorn. Dit bericht de streekomroep WOS op haar website.

Popgeschiedenis

In het museum in Hoek van Holland is een grote collectie te vinden die te maken heeft met Nederlandse popmuziekgeschiedenis vanaf de jaren vijftig tot nu. De collectie bestaat o.a. uit gitaren, drumstellen, bühnekleding, posters, gewonnen prijzen, gouden en platina albums, LP’s, singles, boeken, muziekbladen, fanclubbladen, hoesontwerpen, contracten, foto’s, video’s, zwart/wit fotokaarten, flipperkasten, oude versterkers en van alles en nog wat in relatie met popmuziek.

Alphen aan den Rijn en Den Haag vielen al af

Ook staan in het museum de originele Radio Veronica studio’s uit de jaren ’60 opgesteld. Het museum is al langere tijd op zoek naar een nieuwe locatie. Vorige week viel Alphen aan den Rijn als vestigingsplaats af en eerder was Den Haag al afgevallen als mogelijk nieuwe locatie.

Hoorn

Nu blijk dat ook Hoorn in Noord-Holland niet de nieuwe locatie van het museum wordt. Directeur Jaap Schut van museum Rockart hoopte, samen met het Museum van de 20ste Eeuw uit Hoorn (NH), een onderkomen te kunnen krijgen op de plek waar nu het stadhuis van Hoorn staat. De lokale politiek in Hoorn heeft echter voor gekozen om het huidige stadhuis te renoveren en dus is er geen plek voor de twee musea.

Nieuwe locatie

Volgen omroep WOS hebben zich overigens meer gemeenten zich gemeld bij Museum Rockart als mogelijke vestigingsplaats.