In september is tv-zender National Geographic Wild de zender van de maand bij KPN TV. De zender is voor iedereen met Interactieve televisie te zien via kanaal 42.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Nat Geo Wild!

“De zender staat in het teken van de schoonheid van de planeet en het dierenrijk. De programma’s worden in hoge kwaliteit uitgezonden, waardoor onze prachtige natuur nóg beter tot z’n recht komt. Maar naast spectaculaire beelden van de natuur biedt Nat Geo Wild ook informatieve en verdiepende programma’s over de opwarming van de aarde en de effecten van klimaatverandering. Daarnaast zie je op deze zender documentaires, interviews, maar bijvoorbeeld ook reisprogramma’s“, aldus KPN.

Pluspakket

De tv-zender is de hele maand september gratis te zien in het basispakket van KPN Interactieve Televisie op kanaal 42. Normaal maakt de zender onderdeel van het aanvullende Pluspakket. Meer informatie over het Pluspakket vind je hier.