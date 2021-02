National Geographic WILD is in de maand februari te zien in het digitale basispakket bij T-Mobile Thuis, Caiway en Delta.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Big Cat Month

National Geographic WILD is in februari in het digitale basispakket te vinden vanwege Big Cat Month. “Deze zender brengt je de meest indrukwekkende documentaires over katachtigen op onze aardbol. Je ziet de dieren in hun natuurlijke habitat, in al hun kracht en charme. Prachtige beelden die je meenemen in de wondere wereld van deze diersoort”, aldus de aanbieders. Een overzicht van de speciale programma’s rond Big Cat Month vind je hier.

Digitale etalage

De zender is in de maand februari als zender van de maand te zien bij T-Mobile Thuis op kanaal 18, bij Caiway op kanaal 21 en bij Delta op kanaal 33.

Andere aanbieders

Eerder was al bekend geworden dat de televisiezender deze maand ook in het digitale basispakket is te zien bij o.a. Ziggo, SKV Veendam en Kabelnoord.