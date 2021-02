Ziggo zet National Geographic WILD tijdelijk in basispakket

In de maand februari is de zender National Geographic WILD te in het digitale basispakket van Ziggo op kanaal 204. Normaal maakt de zender onderdeel uit van het aanvullende pakket Movies & Series XL.

Big Cat Month

De zender is deze maand in het digitale basispakket te vinden vanwege Big Cat Month. “Deze zender brengt je de meest indrukwekkende documentaires over katachtigen op onze aardbol. Je ziet de dieren in hun natuurlijke habitat, in al hun kracht en charme. Prachtige beelden die je meenemen in de wondere wereld van deze diersoort”, aldus de aanbieder. De zender is te zien via kanaal 204 en het on-demand platform Ziggo GO.

SKV

Ook bij aanbieder SKV uit Veendam is National Geographic WILD de hele maand te zien voor iedereen met digitale televisie op kanaal 999. De zender is bij deze aanbieder de zogenaamde zender van de maand.

Kabelnoord

Ook bij aanbieder Kabelnoord is National Geographic WILD de zender van de maand en de gehele maand februari te zien voor alle abonnees met digitale televisie op kanaal 13.

KPN

Eerder was al bekend geworden dat bij aanbieder KPN de zender RTL Lounge de hele maand te zien is in het digitale basispakket van KPN’s Interactieve Televisie. De zender maakt normaal onder uit van het aanvullende pluspakket.

Veranderingen

Per vandaag, maandag 1 februari, zijn er diverse veranderingen in de digitale televisiepakketten bij onder andere KPN en Ziggo doorgevoerd. Meer informatie daarover vind je hier.