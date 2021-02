REVOLT heeft haar uitzendingen gestaakt via KPN en Ziggo

Muziekzender REVOLT heeft zoals aangekondigd haar uitzendingen per vandaag, 1 februari, gestaakt. De zender was te zien in het digitale televisiepakket van KPN en Ziggo.

Door op sociale media

Aanbieders Ziggo en KPN begonnen in november 2019 met het aanbieden van de muziekzender via hun digitale televisiepakket. De zender komt van oorsprong uit Amerika en is opgericht door Sean Combs. Het stopzetten van de uitzendingen van hip-hop zender REVOLT was eind december al aangekondigd. REVOLT blijft wel actief via haar sociale media kanalen. De Nederlandse muziekzender was opgericht in samenwerking met het Amerikaanse moederbedrijf van REVOLT, TopNotch en AreaMedia. De zender was te zien in het digitale basispakket van aanbieder Ziggo en het aanvullende Pluspakket van aanbieder KPN.

Meer wijzigingen

Per vandaag, maandag 1 februari, zijn er nog een aantal wijzigingen doorgevoerd in diverse digitale televisiepakketten. Per vandaag is de muziekzender MTV Brand New omgedoopt tot MTV Hits. Daarnaast zijn de Hindoestaanse zenders die uitzenden onder de merknaam STAR in Nederland gaan uitzenden onder de merknaam Utsav. Meer informatie over deze wijzigingen vind je hier.

Kinderzenders

Aanbieder Ziggo gaf sinds 25 december 2020 een groot aantal kinderzenders die normaal deel uitmaakten van het aanvullende pakket Movies & Series XL door via het basispakket. Per vandaag is deze tijdelijke doorgifte via het basispakket weer stopgezet.