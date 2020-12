Ziggo Uitpak Weken: Kinderzenders tijdelijk gratis te zien

Vanaf 25 december tot en met 31 januari 2021 zijn diverse kinderzenders gratis te zien bij Ziggo. De actie maakt onderdeel uit van de Ziggo Uitpak Weken.

Kidszenders

Tussen 25 december 2020 en 31 januari 2021 zijn de kidszenders Nicktoons (kanaal 303), Nick Music (kanaal 304), Pebble TV (kanaal 305), Nick Jr.(kanaal 306), Boomerang (kanaal 308), BabyTV (kanaal 310) én RTL Telekids (kanaal 312) te zien in het digitale basispakket.

Normaal maken deze zenders onderdeel uit van aanvullende tv-pakketten. De televisiezenders zijn in die periode ook gratis te zien via Ziggo GO. Meer informatie over deze kinderzenders vind je hier. Op deze pagina zijn ook kleurplaten te downloaden voor de kinderen.

Uitpak Weken

Naast het gratis aanbieden van de kinderzenders kunnen klanten van de aanbieder ook een groot aantal films gratis bekijken in de maand december tijdens de Uitpak Weken. De films zijn te zien via de Mediabox of Ziggo. Tevens zendt de kabelaar een groot aantal concertregistraties uit via haar televisiekanaal Ziggo TV (kanaal 13) gedurende de Kerstdagen.

Meer informatie: https://www.ziggo.nl/campagne/uitpak-weken