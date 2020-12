Ziggo brengt veel concertregistraties tijdens Kerstdagen

Ziggo gaat tijdens de komende Kerstdagen diverse concertregistraties uitzenden via Ziggo TV (kanaal 13).

Concerten

Op eerste en tweede kerstdag zendt Ziggo, in samenwerking met de Ziggo Dome de mooiste concertregistraties en een eigen Xmas Show uit op Ziggo TV kanaal 13. Onder andere de Larger Than Live concerten van Maan, Nielson en De Jeugd van Tegenwoordig, die nog nooit eerder zijn uitgezonden. Ook Ladies of Soul, Holland Zingt Hazes, Tino Martin en nog meer concerten komen voorbij. Daarnaast zendt Ziggo een speciale kerstshow van het Nationaal Ouderenfonds uit, en mooie registraties van de Uitmarkt.

Xmas Show

Edsilisa Rombley ontvangt tijdens de Xmas Show in een lege Ziggo Dome muzikale gasten als Jeroen van der Boom, Candy Dulfer en Berget Lewis. Ze praten over dit bijzondere jaar, kerst en natuurlijk wordt er ook gezongen. De gehele programmering van Ziggo TV tijdens de Kerstdagen vind je hier.

Uitpak Weken

Naast de concertregistraties via Ziggo TV kunnen klanten van de kabelaar ook een groot aantal films on-demand kijken via de Mediabox en/of Ziggo GO. Meer informatie hierover vind je hier.

Voor meer informatie klik hier: ziggo.nl/ziggoxmas

Sociale media: