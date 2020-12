In de maand december biedt Ziggo een groot aantal films gratis aan via haar on-demand platform Ziggo GO tijdens de zogenaamde Uitpak Weken.

Twee delen

Het gratis aanbod is in twee delen verdeeld. Gedurende de gehele maand kunnen klanten van het kabelbedrijf in totaal naar veertig films kijken. Dit kan via de Mediabox Next, Mediabox XL of de Ziggo GO-app.

Gratis films

In de eerste helft van december zet Ziggo voor zijn tv-klanten veertien gratis films klaar: van romantische komedies tot misdaadfilms, en met wat leuks voor jong en oud. Op 17 december wordt dit aanbod gewisseld voor vijftien andere titels, plus elf kerstfilms. Een overzicht van de films die tot 17 december gratis zijn te zien vind je hier.

Vanaf 17 december volgen onder meer de films La La Land, Lion, All You Need Is Love, Hateful Eight, Zookeeper’s Wife en Paddington, naast kerstfilms als Niko 1, Forever Christmas, Office Christmas Tree, Mr. 365, De sneeuwkoningin, A Gift For The Christmas en A Christmas Tree Miracle.

Korting

Daarnaast geeft Ziggo deze maand ook nog vijftig procent korting op een heel aantal recente huurfilms, zoals Dolittle, The Gentlemen en De beentjes van Sint Hildegard. Een overzicht van de films die met korting bekeken kunnen worden vind je hier.

Meer informatie via de website van Ziggo.