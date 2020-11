Ziggo komt met nieuwe software voor Mediabox Next

Ziggo komt met nieuwe software voor haar digitale ontvanger Mediabox Next. De software-update bevat een aantal verbeteringen.

Verbeteringen

In de nieuwe software-update (versie 4.28) heeft Ziggo een aantal verbeteringen doorgevoerd. Ziggo heeft de verbeteringen op een rij gezet:

Indien een programma niet goed is opgeslagen op de Replay servers, zie je dat voortaan direct: het Replay-icoon ontbreekt dan.

Wanneer je klaar bent met het terugkijken van een programma kom je terug op de info pagina. “Het geluid op de achtergrond is nu uitgeschakeld, zodat je niet schrikt van iets dat eerder aanstond.”, aldus Ziggo

Wanneer je een programma opneemt, toont je Mediabox nu een pop-up met de titel én de aflevering van het programma.

Na het sluiten van de Netflix-app op je mediabox, liep het beeld van live tv soms minder vloeiend. Dat is nu opgelost.

Stabiliteit

Daarnaast heeft Ziggo de stabiliteit van de ontvanger verder verbeterd en zijn er kleine wijzigingen doorgevoerd aan de app voor Youtube. Hierdoor moeten gebruikers van de app eenmalig opnieuw inloggen.

Update

In de nacht van 30 november op 1 december wordt de update eerst uitgerold in de provincies Noord-Brabant en Limburg. In de nacht van 7 op 8 december volgt de rest van Nederland. Het kan maximaal drie dagen duren voordat de box de update heeft ontvangen.

Meer informatie via de Ziggo Community.