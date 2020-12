Diverse wijzigingen televisiepakket bij KPN en Ziggo

Bij onder andere KPN en Ziggo gaan de komende periode wijzigingen plaatsvinden in het televisiepakket. Het gaat hierbij om zenders die ophouden met uitzenden alsmede televisiezenders die een andere naam krijgen.

FOX Sports wordt ESPN

Zoals eerder bekend is geworden gaat FOX Sports in het nieuwe jaar verder als ESPN. Op Internet en sociale media is de naamswijziging inmiddels doorgevoerd. FOX Sports GO gaat verder als ESPN Watch.

Discovery World

Televisiezender Discovery World stopt per 1 januari haar uitzendingen. De themazender van Discovery was bij diverse aanbieders waaronder Ziggo en KPN te zien in een aanvullend pakket. Programma’s van de zender zullen te zien blijven via de overige televisiezenders van Discovery en de streamingdienst Discovery+ die begin volgend jaar van start gaat.

REVOLT TV

Per 1 februari stopt REVOLT TV haar uitzendingen in Nederland. De zender is tot 1 februari te zien via het digitale basispakket van Ziggo en Pluspakket van KPN.

MTV Hits

Per 1 februari wordt de muziekzender MTV Brand New omgedoopt tot MTV Hits. De zender is onder andere te zien in het aanvullende pakket Ziggo Movies & Series XL.

STAR

De Hindoestaanse zenders die uitzenden onder de merknaam STAR in Nederland gaan per 1 februari verder onder de merknaam Utsav. Bij KPN en Ziggo zijn de zenders te zien via het aanvullende Hindi-pakket.