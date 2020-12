FOX Sports gaat vanaf 1 januari 2021 verder als ESPN

Vanaf 1 januari 2021 gaan de tv-zenders, online kanalen en apps van FOX Sports in Nederland verder onder de naam ESPN. De naamsverandering is een gevolg van de overname van het meerderheidsaandeel in Eredivisie Media & Marketing (EMM) door The Walt Disney Company in 2019.

Nieuwe naam

Alle vertrouwde competities en programma's die nu te zien zijn op FOX Sports blijven vanaf 1 januari te zien onder de nieuwe naam ESPN. Hiermee bevestigt de sportzender de geruchten die er al enkele weken geleden waren over een mogelijke naamsverandering.

Andere naam en vormgeving

De naam en vormgeving worden weliswaar anders, maar onder de vlag van ESPN blijft er ook veel hetzelfde. Alle vertrouwde competities en programma’s die nu te zien zijn op FOX Sports blijven vanaf 1 januari te zien onder de nieuwe naam ESPN. Onder hetzelfde knopje op de afstandsbediening en met dezelfde presentatoren, analisten, verslaggevers en commentatoren, aldus de sportzender in een persbericht.

ESPN: internationaal netwerk en de beste verhalen

De directie van EMM wordt gevormd door Marco de Ruiter en Frank Rutten. “ESPN staat wereldwijd al ruim 40 jaar bekend om de hoge kwaliteitstandaard van live sportverslaggeving, op alle beschikbare platforms”, zegt Marco de Ruiter namens EMM. “Bovenal is ESPN befaamd om zijn ‘storytelling’, zowel in live registraties als in originele programmering. Met een indrukwekkende collectie van prijswinnende sportfilms en documentaires als resultaat”.

ESPN beschikbaar bij dezelfde tv-aanbieders

De verandering van naam brengt geen veranderingen met zich mee voor wat betreft de beschikbaarheid en distributie van de zenders. ESPN is vanaf 1 januari 2021 beschikbaar bij alle tv-aanbieders die op dit moment FOX Sports aanbieden. Net zoals nu het geval is blijven de providers ook dan verantwoordelijk op welke manier, en tegen welke voorwaarden, ze de zenders aanbieden aan het publiek.

