“FOX Sports vanaf januari verder onder nieuwe naam: ESPN”

FOX Sports krijgt vanaf januari een naam: ESPN. Dit nieuws bracht sportmarketeer Chris Woerts maandagavond bij Veronica Inside.

Disney

Mediaconcern Disney nam enige tijd geleden de belangrijkste bedrijfsonderdelen van FOX Networks International over. Bij de overname zijn ook afspraken gemaakt over het gebruik van de naam FOX door Disney. Door deze afspraken zal ook in Nederland de merknaam FOX Sports verdwijnen en plaatsmaken voor ESPN aldus Woerts.

Eredivisie Live

FOX Sports heette tot 2013 Eredivisie Live, maar werd toen overgenomen door de Fox Networks International. Dat bedrijf is nu weer onderdeel van Walt Disney geworden. Volgens Woerts zal er op een nieuwe naam en nieuwe vormgeving na weinig veranderen aan de programmering van de sportzender.

