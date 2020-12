Muziekzender REVOLT stopt per 1 februari aanstaande haar uitzendingen in Nederland. De zender wordt aangeboden door Ziggo en KPN in hun digitale televisiepakket.

P. Diddy

Aanbieders Ziggo en KPN begonnen in november vorig jaar met het aanbieden van de muziekzender via hun digitale televisiepakket. “De hiphop- en lifestylezender van Sean Combs (alias Puff Daddy, P. Diddy en Diddy), komt naar Nederland en gaat de samenwerking aan met het Nederlandse hiphop label Top Notch. Op REVOLT zie je de grootste internationale en Nederlandse hiphopartiesten. REVOLT brengt je interviews, het laatste muzieknieuws, boeiende hiphopdocumentaires, live events en de beste muziekvideo’s van dit moment.“, aldus het persbericht destijds.

Uitzendingen worden gestopt

Een dik jaar later worden de uitzendingen al weer gestopt. Aanbieder Ziggo meldt dat de zender per 1 februari 2021 haar uitzendingen gaat staken. “REVOLT blijft wel beschikbaar via haar social media kanalen.”, aldus Ziggo.

Bij aanbieder Ziggo was de muziekzender te zien in het digitale basispakket. Bij aanbieder KPN in het aanvullende Pluspakket.