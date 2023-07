Tot september zijn de televisiezender NPO 2 Extra, 192TV en MTV 90s te zien via het digitale basispakket van Kabelnoord. Normaal maken de zenders onderdeel uit van een aanvullend pakket.

NPO 2 Extra

Op NPO 2 Extra wordt de komende periode aandacht besteed aan de muziekevenementen North Sea Jazz, Lowlands en Intro the Great Wide Open. NPO 2 Extra is te zien via kanaal 53.

192TV

Met 192TV ga je terug naar de jaren 60 tot 90. Op de zender kun je genieten van grote hits, optredens en clips compleet met originele Radio Veronica jingles. De zender

is te vinden op kanaal 357 en tot september te zien via het digitale basispakket.

MTV 90s

De jaren negentig staan centraal op MTV 90s. De zender is tot september te zien in het digitale basispakket van Kabelnoord via kanaal 13.