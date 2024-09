Muziekzender 192TV biedt haar online abonnees exclusief twee themazenders met muziek uit de jaren zestig en zeventig.

Abonneren

Muziekzender 192TV kan, vaak via een aanvullende televisiepakket, bekeken via diverse televisie-aanbieders alsmede via Internet. Om via Internet te kunnen kijken is een abonnement nodig. Abonnees die via Internet kijken kunnen nu naast 192TV zelf ook kijken naar twee themazenders: 60’s en 70’s. De themazenders zijn vooralsnog niet te zien via het televisiepakket van aanbieders zoals Ziggo, KPN en Odido. Een abonnement op 192TV via Internet kost 6,99 euro per maand of 74,99 euro per maand.

Meer informatie via deze website.