TV-abonnees bij Odido kunnen in de maand september gratis kijken naar 192TV. Normaal maakt deze zender onderdeel uit van een aanvullend televisiepakket.

Zender van de Maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

192TV

192TV biedt 24 uur per dag een muziekprogrammering met veel clips uit de jaren zestig, zeventig en tachtig. Op zondag 8 september kan er ook gekeken worden naar de herhaling van het televisieprogramma over het einde van Radio Veronica van 50 jaar geleden. Hierbij komen Tineke de Nooij, Lex Harding en Ad Bouman aan het woord. De uitzending is in de herhaling te zien op zondag 8 september tussen 12.00 en 20.00 uur. Kijken kan via kanaal 18.

Normaal maakt de zender onderdeel uit van het aanvullende pakket Kids-Music. Dit pakket kost 3,75 euro per maand bovenop de kosten voor het standaard televisiepakket.