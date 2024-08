31 augustus aanstaande is het 50 jaar geleden dat Radio Veronica met haar uitzendingen op zee moest stoppen. Op NPO Radio 5 staan de programma’s die dag stil bij de zeezenders van weleer. Ook 192TV besteedt aandacht aan het einde van de zeezenders op 31 augustus 1974.

NPO Radio 5

Zaterdag 31 augustus worden er tussen 06:00 en 18:00 herinneringen aan die tijd opgehaald en op locatie met betrokkenen bijgepraat over de periode & natuurlijk ‘The Day The Music Died’ op NPO Radio 5. Meer invulling over de programmering op zaterdag 31 augustus volgt nog.

192TV

Ook televisiezender 192TV besteedt aandacht aan de zeezenders op zaterdag 31 augustus. “31 augustus gaan we vanaf 12 uur terugblikken op 14 jaar Radio Veronica, samen met Tineke, Lex Harding en Adje Bouman. Vele herinneringen zullen worden opgehaald en natuurlijk wordt er gesproken over die laatste week van augustus 1974. Met vele unieke beelden en natuurlijk veel muziek“, aldus de tv-zender.

Museum Rockart

Ook Nationaal PopMuseum RockArt staat op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september stil bij de zeezenders. “Vijftig jaar geleden moest na een krankzinnig periode Zeezender Radio Veronica stoppen van de overheid van Nederland. Nationaal PopMuseum RockArt is deze dag geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur met een uitloop naar 18.00 uur… en staat geheel in het teken van de Zeezenders o.a Zeezender Radio Veronica, Radio Noordzee met vele speciale gasten om in een ongedwongen sfeer herinneringen op te halen.“, aldus het museum. Op zondag 1 september wordt de Zeezender Top 74 live uitgezonden vanuit het museum op Radio Extra Gold.