Vanaf maandag 1 september zet NPO Radio 2 zich opnieuw een week lang in voor KWF Kankerbestrijding. De programmering van NPO Radio 2 staat dan weer in het teken van het vervullen van wensen van luisteraars die geraakt zijn door de ziekte. Ook dit jaar doen de dj’s er alles aan om voor onvergetelijke momenten te zorgen.

Wensen

Denk aan een dag naar een pretpark voor die vriendin die altijd klaar staat. Of aan een speciaal verzoeknummer voor een betrokken arts die zo meeleeft. Maar ook aan een privé-optreden van een favoriete artiest, voor de buurman die na een zware periode weer wat energie heeft: het kan allemaal tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luisteraars kunnen hun wensen insturen via het formulier op nporadio2.nl of een plaat aanvragen via de NPO Radio 2-app. Wensen kunnen voor iemand zelf zijn of voor een ander.

Vakantiepark in Doorn

Alle uitzendingen komen vanaf maandag 1 september 06:00 uur een week lang vanaf Vakantiepark RCN het Grote Bos in Doorn. Luisteraars zijn hier van harte welkom. Het park is bovendien de uitvalsbasis van de NPO Radio 2-dj’s die de hele week het land in gaan om ook op andere plekken wensen in vervulling te laten gaan. Iedere dag zijn er bijzondere live optredens, open voor publiek.

Duo’s

Op vrijdag 5 september worden de uitzendingen in duo’s gepresenteerd. Ruud de Wild sluit om 18.00 uur de week af. De NPO Radio 2 Wensweek voor KWF is te volgen op NPO Radio 2, de online kanalen van NPO Radio 2 en via de gratis NPO Luister-app. Ook wordt de Wensweek de hele week van 04:00 tot 19:00 uur uitgezonden op NPO 1 extra (maandag vanaf 06:00 uur en vrijdag tot 18:00 uur).

Luisteren kan o.a. via FM, DAB+ en Internet. Meer informatie via deze website.