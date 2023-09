NPO Radio 2 zet zich vanaf maandag 4 september traditiegetrouw een week lang in voor KWF Kankerbestrijding. Tot en met vrijdag 8 september maken de dj’s zich onder de noemer De grote Radiocollecte voor KWF sterk voor het goede doel en helpen zij collecteren tijdens de KWF Collecteweek.

Donatie

De hele week kunnen luisteraars via de site en app van NPO Radio 2 een donatie doen en meteen een plaat aanvragen. In de programma’s is volop ruimte voor indrukwekkende verhalen van luisteraars die op welke wijze dan ook geraakt zijn door kanker.

Collecteren

De ochtendshow-dj’s Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte gaan elke dag de uitdaging aan om een bus vol luisteraars die willen collecteren bij elkaar te krijgen. Samen gaan ze naar verschillende wijken in Nederland waar nog weinig wordt gecollecteerd. Het verloop van de collectes is van maandag tot en met donderdag te volgen bij Wouter van der Goes tijdens Wout2Day (18.00 tot 20.00 uur) en op vrijdag in Wout & Frank (vanaf 16.00 uur).

Ruud de Wild

De uitzendingen van De Wild In De Middag (van maandag tot en met donderdag 16.00 tot 18.00 uur) staan elke dag in het teken van een thema in relatie tot kanker: leven met en na kanker, intimiteit, hoop en keuzes. Onderwerpen waar weinig over wordt gesproken en dat is juist waarom Ruud de Wild deze wil aanstippen aan de hand van gesprekken met (ex)patiënten en deskundigen.

De grote Radiocollecte voor KWF wordt vrijdag 8 september afgesloten tijdens Wout & Frank (tot 20.00 uur) in De grote Radiocollecte Finale, met live muziek van Miss Montreal, luisteraars die hebben gecollecteerd en andere gasten.

