Odido heeft de prijzen aangepast van haar vaste internetabonnementen. Daarmee maakt Odido hogere glasvezelsnelheden aantrekkelijker voor haar klanten en speelt de provider in op de groeiende databehoefte in Nederland. “Ook wil de provider meer mensen toegang geven tot de nieuwste technologische innovaties, zoals supersnel glasvezelinternet”, aldus de aanbieder in een persbericht. De prijs van abonnementen met een lagere prijs gaat omhoog.

“Betaalbaarder”

Met de nieuwe prijzen maakt Odido hogere internetsnelheden niet alleen betaalbaarder, maar positioneert het bedrijf zich ook nadrukkelijk als aanbieder van snelle en betrouwbare vaste internetdiensten, aldus de aanbieder in het persbericht.

De prijzen voor glasvezel vanaf 2 Gbit/s gaan omlaag: tot wel €17,50 per maand minder bij een snelheid van 8 Gbit/s. Daarnaast ontvangen klanten met een tweejarig contract extra voordeel ten opzichte van een jaarcontract. De prijzen van de abonnementen met lagere snelheden gaan tussen de 1,50 euro en 2,50 euro omhoog. De prijzen zullen gelden voor nieuwe abonnementen.

Alle nieuwe abonnementsprijzen vind je hier.