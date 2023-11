Odido biedt nu een glasvezelabonnement met een snelheid tot 8 Gbit/s. Dit pakket kost 85,00 euro per maand.

Sneller en sneller

Zowel aanbieders KPN als Delta kwamen de afgelopen periode met nieuwe snellere glasvezelabonnementen met een snelheid tot respectievelijk maximaal 4 Gbit/s en 5 Gbit/s. Odido doet daar nu nog een schepje bovenop met een abonnement met de naam Glasvezel 8000 tot 8 Gbit/s up- en downloadsnelheid. Dit pakket kost 85,00 euro per maand. Bij dit abonnement wordt ook een nieuw modem geleverd: Zyxel T-75.

Ook is er een abonnement beschikbaar, Glasvezel 2000, met een snelheid van 2 Gbit/s. Dit pakket kost 60,00 euro in de maand waarbij in de eerste 8 maanden 30 euro betaald moet worden middels een actiekorting.

“Snelste van Nederland”

“8 Gbit/s Glasvezel is op dit moment de snelste internetbundel die op de Nederlandse markt beschikbaar is. Deze bundel is voor de echte snelheidsduivels, grote gezinnen en voor thuiskantoren. Je kan met z’n allen tegelijkertijd moeiteloos streamen op meerdere apparaten tegelijk, heel grote bestanden vloeiend uitwisselen met de cloud. En moeiteloos buiten de deur verbinden met je thuisserver“, aldus Odido. Voor het 8 Gbit/s internetbundel geldt er geen actiekorting op het internetabonnement.

Het abonnement Glasvezel 8000 is in ieder geval beschikbaar via het netwerk van onder andere Primevest, E-Fiber Open Dutch Fiber in grote delen van Nederland. Meer informatie via deze website.