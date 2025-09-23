Odido lanceert samen met maritieme provider Tampnet ‘Odido@Sea’. Vanaf 1 januari 2026 kunnen Odido-klanten op de Noordzee gebruikmaken van reguliere Europese tarieven binnen de individuele ‘Roam Like at Home’-regeling, die ook voor klanten van andere Europese aanbieders zullen gelden.

Verbinding op Noordzeegebied zoals thuis

Tot nu toe betaalden gebruikers op de Noordzee forse bedragen voor mobiele connectiviteit. Roamingkosten liepen hoog op, terwijl satelliet- en maritieme diensten nog kostbaarder waren. Door de samenwerking met Tampnet doorbreekt Odido deze situatie definitief. Het hele Noordzeegebied valt voortaan onder de individuele Europese ‘Roam Like at Home’-regeling: klanten betalen dezelfde tarieven als in Nederland en Europa, bellen en internetten gebeurt gewoon binnen de bundel.

Odido@Sea-netwerk

Gebruikers die zich in de internationale wateren van de Noordzee bevinden, maken vanaf volgend jaar gemakkelijk verbinding met het Odido@Sea-netwerk. Dit uitgebreide netwerk beslaat bijna 300.000 km² en dekt de internationale wateren van onder andere het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken en Noorwegen.

Vanaf 1 januari 2026

Odido-klanten, waar ook Ben en Simpel onder vallen, kunnen vanaf 1 januari volgend jaar gebruikmaken van het offshore-netwerk binnen hun individuele Roam Like at Home-bundel. Later in het jaar wordt het netwerk geleidelijk geactiveerd en komt daarmee ook beschikbaar voor alle andere internationale gebruikers. Klanten zullen de bekende ‘Welkom in’-sms ontvangen zodra ze verbonden zijn met het Tampnet of Odido netwerk wanneer ze dit gebied binnenkomen.

Meer informatie via deze pagina.