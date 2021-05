T-Mobile en Tampnet mogen 5G op de Noordzee gaan aanbieden

Tampnet en T-Mobile mogen vanaf nu mobiele communicatie op zee aanbieden met behulp van frequentieruimte in de 700 MHz-band. Dit bericht Agentschap Telecom op haar website.

5G belangrijk

5G op de Noordzee is onder meer belangrijk voor personeel op platforms, windparken en schepen. De vergunningen lopen tot 31 december 2040. Met de komst van 5G op zee kan een alternatief voor satellietcommunicatie worden gecreƫerd. Marifonie blijft het belangrijkste communicatiemiddel voor de directe communicatie met en tussen schepen.

“De Noordzee speelt een grote rol in onze economie. Van groot belang voor de gehele maritieme sector natuurlijk, maar ook voor bijvoorbeeld de olie- en gasindustrie en het opwekken

van windenergie. Het belang van mobiele communicatie op zee neemt toe. Ook door de groeiende digitalisering van de industrieĆ«n die er actief zijn“, aldus het agentschap op haar website.

T-Mobile

T-Mobile heeft in een persbericht bekend gemaakt vanaf vandaag al 5G aan te bieden op de Noordzee. “Vanaf vandaag is het T-Mobile netwerk in delen van het Noordzeegebied actief, waarbij T-Mobile voor het plaatsen van antennes gebruik kan maken van een reeds bestaand en nieuw aan te leggen hoogspanningsnetwerk op zee.“, aldus de provider.

Tampnet

Tampnet exploiteert offshore telecom-infrastructuur in de Noordzee en de Golf van Mexico. Meer dan 350 olie- en gasproductieplatformen, een groot aantal mobiele platforms (rigs) en scheepvaart communiceren via dit highspeed datacommunicatienetwerk. KPN heeft eerder al een samenwerking aangekondigd met dit bedrijf om een 4G/5G-netwerk uit te rollen op de Noordzee.