Begin juli start de nieuwe podcastserie én het nieuwe radioprogramma Enchanté! over het Franse lied bij Omroep West.De Haagse zangeres Tess Merlot presenteert de programma’s.

Podcastserie

In de podcastserie bewijst Tess een meeslepende vertelster te zijn, die chansons aan elkaar verbindt door de verhalen erachter uit de doeken te doen. “Muziek krijgt zoveel meer lading als je de verhalen erachter kent”, aldus Tess. De podcast geeft in circa 30 minuten een inkijkje in de persoonlijke en soms dramatische verhalen van de bekende zangers en zangeressen bij de nummers die we kennen, aldus de regionale omroep. Enchanté! is te beluisteren via de app en website van Omroep West, maar ook via de grote podcastplatforms. De eerste drie afleveringen staan vanaf 4 juli online, daarna volgt elke twee weken een nieuwe afleveringen gedurende de zomermaanden.

Enchanté!

Het wekelijkse radioprogramma Enchanté! staat vooral in het teken van de Franse muziek zelf. Natuurlijk komen in dat programma –dat elke week twee uur duurt—ook de verhalen achter de muziek voorbij, maar de muziek speelt een grotere rol dan in de podcastserie. De reeks radiouitzendingen start op zondag 3 juli en duurt de hele zomer. Enchanté! is elke zondag te beluisteren tussen 12.00-14.00 uur op Radio West. . Online (app en web) is het programma ook live en on-demand terug te luisteren.

Luisteren

Radio West is te beluisteren in de Randstad via FM en/of DAB+, diverse digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.