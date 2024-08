Omroep West doet voorlopig geen live-verslag van de wedstrijden van ADO Den Haag in de Keukenkampioen Divisie. De omroep laat de voetbalclub voorlopig “links liggen” aldus een bericht op de website van de regionale omroep.

“Hoognodige”

De omroep beperkt de berichtgeving tot het hoognodige, zonder zelf aanwezig te zijn in het stadion of op het trainingscomplex. Dit besluit is door hoofdredacteur Henk Ruijl genomen nadat de eerstedivisionist liet weten dat de regionale omroep de komende tijd niet welkom is. Aanleiding is een eerdere publicatie van de regionale omroep waarover directieteam en trainer zijn gevallen. Volgens ADO klopt een aantal feiten in dat verhaal niet, al wil de club niet vertellen welke dat dan zijn.

Geen interviews

Het betekent dat de omroep voorlopig alleen het hoognodige nieuws over de club brengt. ‘Uitslag en doelpuntenmakers zul je bij ons blijven kunnen vinden, maar live verslaggeving op bijvoorbeeld radio schorten we op.’ Verslaggevers van de omroep zijn volgens ADO nog altijd welkom, maar krijgen niemand van de club te spreken voor interviews. “Dan kun je wel zeggen dat we welkom zijn, maar dat is natuurlijk niet zo. Laat ik zeggen: formeel welkom zijn betekent nog niet dat je je ook welkom voelt“, aldus Ruijl.

De hoofdredacteur van Omroep West noemt het ‘spijtig dat het zover is gekomen’. ‘Zeker teleurstellend voor onze luisteraars, kijkers en volgers. Ook al blijven we ons journalistieke werk doen. Dit doet ons pijn. Maar voor nu stel ik het welbevinden van de collega’s voorop.’