Vandaag is de nieuwe online radiozender Jinglegek van start gegaan. De radiozender heeft veel aandacht voor jingles en tunes.

“Uniek”

Jinglegek is een uniek radiostation voor Nederland en ver daarbuiten, aldus de radiozender. De online radiozender brengt 24 uur per dag jingles, tunes, soundtracks en podcasts over de geschiedenis van radio en radiovormgeving. Jinglegek is een initiatief van media ondernemer Ad Mulders van CSN Media en Jingleweb (voorheen het Genootschap Radiojingles en -tunes).

Jingleweb

Jingleweb beheert een omvangrijk digitaal archief met radiojingles en radiotunes die sinds 1945 op de Nederlandse radio te horen zijn (geweest). Jingleweb werkt zeer regelmatig mee aan tal van radio- en tv-programma’s over radiovormgeving of radio-van-toen. Ook brengen zij regelmatig CD’s, DVD’s en boeken uit over jingles, tunes en andere soorten audiovormgeving.

Programmering

De meeste uren zijn er jingledemo’s te horen op de nieuwe online radiozender. Het gaat om jingledemo’s van de twintig grootste jinglebedrijven in Europa. Verder zijn er items als een tunesblok, specials over een specifieke tune of jingle, en aparte uren volledig gewijd aan radiotunes, tv-tunes of filmmuziek. En elke uitzenddag kent een uur podcast dat altijd gaat over radiovormgeving. Daarvan liggen er al 250 op de digitale plank.

Meer informatie op de website van de nieuwe online radiozender. Luisteren kan via deze link.