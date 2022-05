In mei zijn weer een aantal digitale televisiezenders beschikbaar in het digitale basispakket die normaal onderdeel uitmaken van een aanvullend pakket.

Zender van de Maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

ONS

Bij aanbieder Kabelnoord is de televisiezender ONS de zender van de maand en te zien via kanaal 13. “Dit jaar herdenken we dat Nederland 77 jaar geleden werd bevrijd. Op woensdagavond 4 mei a.s. zendt ONS de films The Escape from Auschwitz en Moffenmeid uit. Op 5 mei zie je o.a. Boy Soldiers of World War II, Living with Hitler en De Laatste Ooggetuigen“, aldus Kabelnoord.

France 24

Bij T-Mobile Thuis is de Franse nieuwszender France 24 de zender van de maand en te zien via kanaal 18. “De Franse nieuwszender France 24 is een televisiezender die zich 24 uur per dag richt op het uitzenden van het laatste nieuws en actualiteiten. Daarnaast biedt de zender een brede waaier aan achtergrondprogramma’s met debatten, praatprogramma’s, mode, cultuur en sport. Verdiep je deze maand in de programma’s van France 24 en oefen meteen vast je Frans voor de vakantie. Bonne chance!“, aldus T-Mobile.

KPN

Bij KPN was eerder al bekend geworden dat Wild Earth de zender van de maand is in de maand mei en te zien voor iedereen met Interactieve Televisie van KPN via kanaal 42.