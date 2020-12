Ook CAI Harderwijk deelt kerstcadeau uit aan klanten

In navolging van grote aanbieders als KPN en Ziggo deelt ook een kleinere aanbieder een kerstcadeau uit aan haar klanten: CAI Harderwijk.

Gratis film Pathé Thuis

Op alle huisadressen in Harderwijk wordt voor de kerstdagen een kaart bezorgd met daarop een code. Met deze code kunnen de bewoners kosteloos en zonder voorwaarden een huurfilm bekijken uit de online thuisbioscoop van Pathé Thuis.

Doelen bereikt

CAI Harderwijk trakteert op films omdat het in het afgelopen jaar belangrijke doelen bereikte. “We hebben nu heel Harderwijk en Hierden aangesloten op ons glasvezelnetwerk. Dat ligt tot in de uithoeken van de gemeente, dus ook in het buitengebied. Harderwijk is de eerste stad in Nederland die 100 procent van de woningen verbindt via een glasvezelnetwerk”, vertelt Edo Kweldam, directeur van CAI Harderwijk. De tweede mijlpaal is het overschrijden van de grens van 80 procent netwerkdekking.

“Eigen positie”

Dat CAI Harderwijk juist trakteert op een online huurfilm van Pathé is niet zonder reden. Kweldam: “Juist met dit geschenk zie je de eigen positie van CAI Harderwijk. Wij bieden inwoners van Harderwijk een open netwerk waarop meer providers hun diensten aanbieden. Iedereen kan dus kiezen uit tien verschillende aanbieders en het pakket selecteren dat hij of zij graag heeft. De ene gebruiker kiest voor heel veel datasnelheid, een andere voor een scherpe prijs. En bij welke provider je zit, je kunt altijd een film huren bij Pathé.”

Meer informatie via www.caiharderwijk.nl