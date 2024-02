Klanten van Ziggo kunnen tot en met 25 februari kijken naar 25 gratis films van Pathé Thuis. Vorige maand trakteerde de aanbieder ook al met gratis films van Pathé Thuis.

Kijkcadeau

Tot en met eind februari trakteert Ziggo haar klanten met 25 gratis films. De films zijn onderdeel van Pathé Thuis en zijn te bekijken via de Mediabox Next, Mediabox Next Mini en Ziggo GO. Het gaat onder andere om de films Cold Pursuit, Charlie’s Angels, Hotel Mumbai en De Smurfen.

Kijken

De films zijn te bekijken via de Mediabox Next en Mediabox Next Mini van de aanbieder. Kies op deze ontvanger op het onderdeel ‘Entertainment’. Daar zie je het speciale Kijkcadeau-menu. Via Ziggo GO kan je kiezen voor de knop [Entertainment] en dan zie het speciale Kijkcadeau-menu. Een overzicht van de films zie je hier.