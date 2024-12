Bij Ziggo kunnen klanten in de periode van 2 december 2024 tot en met 12 januari 2025 gratis kijken naar 30 films. Het gaat om films die worden aangeboden via Pathé Thuis.

Feestdagen

“Tijdens de feestdagen kun je genieten van een speciaal geselecteerd aanbod: van hartverwarmende kerstklassiekers tot spannende actie en meeslepende drama’s, er is voor ieder wat wils”, aldus Ziggo. Het gaat onder andere om de films 21 Jump Street, Blacklight, Drive en Green Book . Een compleet overzicht van de 30 films vind je hier.

Kijken

De films zijn te zien via de Ziggo Mediaboxen Next, Mini of XL via het menu “Entertainment” en dan de keuze “Kijkcadeau-menu”. De films zijn ook te zien via Ziggo GO.