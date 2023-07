Ziggo breidt het huurfilmaanbod uit van 800 naar meer dan 5000 films, die direct beschikbaar zijn voor Ziggo TV-klanten met een Mediabox Next Mini, Next en XL. Dit komt door een samenwerking met Pathé Thuis.

Beschikbaarheid

Het uitgebreide aanbod van Pathé Thuis is vanaf vandaag geïntegreerd in het vertrouwde Ziggo TV-platform en vervangt daarmee het huidige huurfilm aanbod. Klanten kunnen direct kiezen uit de nieuwste blockbusters zoals Super Mario Bros. Movie en Avatar: The Way of Water, maar ook uit bekende klassiekers en alles daartussenin.

Alles-in-één TV-platform

Het Huren-menu op de mediabox maakt plaats voor Pathé Thuis, waarbij klanten geen aparte app nodig hebben om toegang te krijgen tot alle titels. Daarnaast is het voor klanten mogelijk om films die gestart zijn op de mediabox, verder te kijken via de Ziggo GO-app.

Pathé Thuis

Pathé Thuis is in 2011 gelanceerd als eerste movie on-demand service van Nederland. Met meer dan 5000 titels, van thrillers tot comedy, van de nieuwste films tot titels van vroeger, biedt Pathé Thuis filmliefhebbers toegang tot de filmwereld vanaf thuis op de bank. Doordat klanten per film betalen, is een abonnement niet nodig en behouden zij maximale flexibiliteit.

Korting

Speciaal voor Ziggo-klanten is deze zomer nog meer te beleven dankzij de samenwerking met Pathé Thuis. Zo zijn ruim 30 films, waaronder de eerste negen Fast & Furious films met korting te bekijken van 13 tot en met 26 juli. Ook kunnen klanten zich via Priority aanmelden om op 9 augustus bij Pathé Leidsche Rijn in Utrecht op het dakterras te genieten van een barbecue en de tiende Fast & Furious film: Fast X.